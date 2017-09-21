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Япония в ООН призвала объединиться против КНДР

Четверг, 21 сентября 2017, 03:36

Япония призвала международное сообщество перекрыть доступ Северной Корее к материалам, необходимым для развития ее ядерных и ракетных технологий.

Об этом заявил на Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает "Укринформ".

"Мы должны не допустить проникновение в КНДР товаров, средств, людей и технологий, необходимых для развития ядерных и ракетных программ. Мы должны принудить Северную Корею полностью выполнять резолюции Совбеза, а также добиться полного и строгого соблюдения этих резолюций всеми членами ООН. Необходимы действия", - сказал он.

По его словам, именно от солидарности международного сообщества зависит, удастся ли прекратить провокации Пхеньяна.

"Северная Корея не имеет будущего, отказываясь решать проблемы похищений, ядерного оружия и ракет, а также превратившись в угрозу для всего человечества. Чтобы изменить действия КНДР, мы должны усилить наше единство", - отметил Абэ.

Он пообещал ответить на угрозы Северной Кореи "японско-американским союзом и совместными действиями Японии, США и Южной Кореи", а также раскритиковал переговоры с Пхеньяном.

"На протяжении времени ведения диалога с КНДР мы поняли, что режим вообще не собирался сворачивать свои ядерные и ракетные разработки. Для Северной Кореи диалог был лучшим способом, чтобы ввести нас в заблуждение и выиграть время... Сейчас необходимо прибегать не к разговорам, а к давлению", - отметил Абэ.

Темы: ЯпонияСеверная Корея
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