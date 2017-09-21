Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, 1 боєць ЗСУ поранений

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 19 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась. Якщо вдень противник майже дотримувався режиму тиші, то після 18 години активність ворога суттєво зросла", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що "майже на кожен другий обстріл сили АТО відповідали вогнем на ураження противника".

Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Увечері в районі Авдіївської промзони бойовики кілька годин обстрілювали українські опорні пункти з різного виду гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Сили АТО відповідали терористам. В результаті одного з цих протистоянь, близько 18:00, отримав кульове поранення один український військовий.

Крім того, вчора тричі під кулеметний вогонь потрапили українські укріплення поблизу Пісків і двічі - біля Майорська, Зайцевого і Невельського.

Також зазначається, що бойовики, знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18:30, в черговий раз вчинили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску.

"Отже, люди, що намагалися в’їхати на підконтрольну Україні територію, стали заручниками ситуації. У той же час, бойовики відкрили вогонь по наших позиціях. Цивільні особи, серед яких люди похилого віку та жінки із дітьми, опинилися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових", - заявили в штабі.

Про цю провокацію були негайно поінформовані СЦКК і спостережна місія ООН. При цьому, незважаючи на те, що бойовики повідомили про дотримання режиму тиші поблизу КПВВ Майорськ, вже через п'ять хвилин з боку сепаратистів знову почався обстріл.

Українські військові евакуювали цивільних осіб в більш безпечне місце і протягом ночі забезпечили їх охорону.

На Приморському напрямку терористи випустили 14 мін калібру 82 мм біля Павлопіля і Широкиного. З великокаліберного кулемета бандити били в околицях Водяного.

На Луганському напрямку вчора зберігалася тиша.