Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, 1 боєць ЗСУ поранений

Четвер, 21 вересня 2017, 06:58
Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, 1 боєць ЗСУ поранений

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 19 разів відкривали вогонь, в результаті один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась. Якщо вдень противник майже дотримувався режиму тиші, то після 18 години активність ворога суттєво зросла", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що "майже на кожен другий обстріл сили АТО відповідали вогнем на ураження противника".

Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Увечері в районі Авдіївської промзони бойовики кілька годин обстрілювали українські опорні пункти з різного виду гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Сили АТО відповідали терористам. В результаті одного з цих протистоянь, близько 18:00, отримав кульове поранення один український військовий.

Крім того, вчора тричі під кулеметний вогонь потрапили українські укріплення поблизу Пісків і двічі - біля Майорська, Зайцевого і Невельського.

Також зазначається, що бойовики, знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18:30, в черговий раз вчинили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску.

"Отже, люди, що намагалися в’їхати на підконтрольну Україні територію, стали заручниками ситуації. У той же час, бойовики відкрили вогонь по наших позиціях. Цивільні особи, серед яких люди похилого віку та жінки із дітьми, опинилися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових", - заявили в штабі.

Про цю провокацію були негайно поінформовані СЦКК і спостережна місія ООН. При цьому, незважаючи на те, що бойовики повідомили про дотримання режиму тиші поблизу КПВВ Майорськ, вже через п'ять хвилин з боку сепаратистів знову почався обстріл.

Українські військові евакуювали цивільних осіб в більш безпечне місце і протягом ночі забезпечили їх охорону.

На Приморському напрямку терористи випустили 14 мін калібру 82 мм біля Павлопіля і Широкиного. З великокаліберного кулемета бандити били в околицях Водяного.

На Луганському напрямку вчора зберігалася тиша.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОЗбройні силиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: