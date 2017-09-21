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Сутки в АТО: Вечером ситуация обострилась, 1 боец ВСУ ранен

Четверг, 21 сентября 2017, 06:58
Сутки в АТО: Вечером ситуация обострилась, 1 боец ВСУ ранен

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 19 раз открывали огонь, в результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Если днем ​​противник почти придерживался режима тишины, то после 18 часов активность врага существенно возросла", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что "почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали огнем на поражение противника".

Наиболее горячо было на Донецком направлении. Вечером в районе Авдеевской промзоны боевики несколько часов обстреливали украинские опорные пункты из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Силы АТО отвечали террористам. В результате одного из этих противостояний, около 18:00, получил пулевое ранение один украинский военный.

Кроме того, вчера трижды под пулеметный огонь попали украинские укрепления вблизи Песков и дважды – возле Майорска, Зайцево и Невельского.

Также отмечается, что боевики, зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18:30, в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска.

"Итак, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украины территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных", - заявили в штабе.

Об этой провокации были немедленно проинформированы СЦКК и наблюдательная миссия ООН. При этом, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ Майорск, уже через пять минут со стороны сепаратистов снова начался обстрел.

Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.

На Приморском направлении террористы выпустили 14 мин калибра 82 мм возле Павлополя и Широкино. Из крупнокалиберного пулемета бандиты били в окрестностях Водяного.

На Луганском направлении вчера сохранялась тишина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОВооруженные силыДонбасс
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