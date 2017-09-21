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Захист хоче заборонити Луценку говорити про Януковича

Четвер, 21 вересня 2017, 10:31

Захист Віктора Януковича має намір подати до суду  позов проти Генпрокурора Юрія Луценка через його заяви про мільйони екс-президента-утікача.

Про це повідомив адвокат АО "AVER LEX" Віталій Сердюк, який представляє інтереси Віктора Януковича.

"Ми готуємо позов про заборону Юрію Луценку розповсюджувати завідомо неправдиву інформацію, яка уводить суспільство в оману", - наголосив Сердюк.

На думку захисту Януковича, Луценко "систематично" дезінформує про наявність в Україні та за її межами "мільйонів" Віктора Януковича.

 "Це новий фейк, який розповсюджує Генпрокуратура про конфіскацію  чергових "мільйонів Януковича". Так само, як і розповсюджена раніше інформація про конфіскацію 1,5 млрд. доларів США", - зазначив він.

"Досі не відомо, чому вже існуючі рішення про так звану конфіскацію не доступні для суспільства, чому документи приховані від нього. Чи не тому, що прізвища Януковича там немає і взагалі неможливо підтвердити сам факт цієї конфіскації? Ми спостерігаємо розповсюдження чергової недостовірної інформації з метою дискредитації Віктора Януковича як політичного опонента  з використанням для цього службового становища", - зазначив він.

Сердюк зазначив, що в Україні Янукович має два рахунки.

"У Віктора Януковича є тільки рахунок в Ощадбанку – в Україні, на якому  близько 28,78 млн. грн. та ще один, на якому близько 2,26 млн. грн. Це особисті кошти, які не є предметом конфіскації", - зазначив Сердюк.

Він зазначив, що нещодавно офіційні структури Швейцарії та Європейської комісії "заявили, що не мають жодної інформації про будь-які активи та грошові кошти Віктора Януковича у Швейцарії та у країнах Європейського союзу".

Раніше прокуратура пояснювала, що Європейська комісія не надала адвокатській компанії, що представляє інтереси Януковича і його сина Олександра, інформацію про наявність їх коштів і активів в країнах ЄС, оскільки ця інформація має обмежений доступ.

Українська правда

Теми: ЯнуковичЛуценко
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