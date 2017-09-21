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Защита хочет запретить Луценко говорить о Януковиче

Четверг, 21 сентября 2017, 10:31

Защита Виктора Януковича намерена подать в суд иск против генпрокурора Юрия Луценко из-за его заявления о миллионах экс-президента-беглеца.

Об этом сообщил адвокат АО "AVER LEX" Виталий Сердюк, который представляет интересы Виктора Януковича.

"Мы готовим иск о запрете Юрию Луценко распространять заведомо ложную информацию, которая вводит общество в заблуждение", - отметил Сердюк.

По мнению защиты Януковича, Луценко "систематически" дезинформирует о наличии в Украине и за ее пределами "миллионов" Януковича.

 "Это новый фейк, который распространяет Генпрокуратура о конфискации очередных" миллионов Януковича". Так же, как и распространенная ранее информация о конфискации 1,5 миллиардов долларов США", - отметил он.

"До сих пор не известно, почему уже существующие решения о так называемой конфискации не доступны для общества, почему документы скрыты от него. Не потому ли, что фамилии Януковича там нет и вообще невозможно подтвердить сам факт этой конфискации? Мы наблюдаем распространение очередной недостоверной информации с целью дискредитации Виктора Януковича как политического оппонента с использованием для этого служебного положения ", - отметил он.

Сердюк отметил, что в Украине у Януковича есть два счета.

"У Виктора Януковича есть только счет в Сбербанке – в Украине, на котором около 28,78 миллионов гривень. И еще один, на котором около 2,26 миллионов грн. Это личные средства, которые не являются предметом конфискации", - отметил Сердюк.

Он отметил, что недавно официальные структуры Швейцарии и Европейской комиссии "заявили, что не имеют никакой информации о каких-либо активах и денежных средствах Виктора Януковича в Швейцарии и в странах Европейского союза".

Ранее прокуратура объясняла, что Европейская комиссия не предоставляла адвокатской компании, представляющей интересы Януковича и его сына Александра, информацию о наличии их средств и активов в странах ЕС, поскольку эта информация имеет ограниченный доступ.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичЛуценко
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