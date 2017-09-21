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Журналіст УП проходить у справі про розкриття держтаємниці як свідок

Четвер, 21 вересня 2017, 11:55

Журналіст "Української правди" Олексій Братущак проходить у справі про розголошення державної таємниці у статусі свідка.

Про це йому в телефонній розмові розповів слідчий СБУ Костюк М.С, який веде цю справу.

"Зараз ніякого статусу у вас немає, ви як свідок", - сказав він у телефонній розмові.

Він не відповів на питання, чи здійснюється прослуховування телефонів співробітників "Української правди".

Також під час розмови він повідомив, що для спілкування журналісту потрібно прийти до нього в кабінет, що розташований на Аскольдовому провулку, 3а.

Як розповів Братущак, контакти слідчого він знайшов через власні джерела, та сам йому зателефонував. "Щоправда, він одразу не відповів, а за кілька хвилин перетелефонував", - зазначив Братущак.

Протягом тижня "Українській правді" так ніхто і не зміг вказати на "державну таємницю", яка містилася у статті.

Джерела УП пояснили, з чим пов'язана значна затримка у діях СБУ, а саме в тому, що розслідування розпочалося через півроку після публікації статті. "Нібито, вони кілька місяців чекали на висновок експертів, чи є в статті "державна таємниця", - зазначили співрозмовники УП.

Однак, за джерелами УП, слідчі активізувалися після публікації статті "Гастролі" Порошенка. 10 історій про піар, які можуть зацікавити правоохоронців", яка нібито обурила президента.

Як відомо, минулого четверга до УП прийшов співробітник СБУ, який просив зняти статтю "Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра" і надати документи.

Виявилось, що слідчий відділ Головуправління СБУ в Києві та Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256 від 29 червня 2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого  за ч.1 ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").

Українська правда

Теми: ЗМІСБУ
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