За 2 тижні вересня на Донбасі знизився рівень насильства – ОБСЄ

Спостережна місія ОБСЄ за період з 4 по 17 вересня зафіксувала значне зниження рівня насильства на Донбасі.

Про це йдеться в звіті спостережної місії ОБСЄ станом на 20 вересня.

"За тиждень із 4 до 10 вересня 2017 року СММ зафіксувала зниження рівня насильства на 30%, а впродовж наступного тижня рівень насильства знизився ще на 10%", – йдеться в звіті.

"У середньому 50% порушень режиму припинення вогню за цей період зафіксовано камерами СММ", – зазначено в документі.

Спостерігачі зазначають, що задля покращення гуманітарної ситуації "сприяли встановленню локального режиму припинення вогню за координації з боку Спільного центру з контролю та координації та здійснювали моніторинг дотримання цього режиму, що уможливило проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування".

В ОБСЄ вказують, що з 4 до 17 вересня завдяки цим "вікнам тиші" була створена можливість для проведення ремонтних робіт на теплоелектростанції у Щасті, Петрівській водонасосній станції в Артема, водозабірних станціях поблизу Станиці Луганської і водогонах біля Нижнього, Золотого і Попасної у Луганській області.

Повідомляється, що місія щонайменше 52 рази здійснювала патрулювання з обох боків лінії зіткнення.

Українська правда