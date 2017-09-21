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За 2 недели сентября на Донбассе снизился уровень насилия – ОБСЕ

Четверг, 21 сентября 2017, 12:59

Наблюдательная миссия ОБСЕ за период с 4 по 17 сентября зафиксировала значительное снижение уровня насилия в Донбассе.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по состоянию на 20 сентября.

"За неделю с 4 по 10 сентября 2017 года СММ зафиксировала снижение уровня насилия на 30%, а в течение следующей недели уровень насилия снизился еще на 10%", - говорится в отчете.

"В среднем 50% нарушений режима прекращения огня за этот период зафиксировано камерами СММ", - говорится в документе.

Наблюдатели отмечают, что для улучшения гуманитарной ситуации "способствовали установлению локального режима прекращения огня при координации со стороны Совместного центра по контролю и координации и осуществляли мониторинг соблюдения этого режима, что позволило провести ремонтные работы и технического обслуживания".

В ОБСЕ указывают, что с 4 по 17 сентября благодаря этим "окнам тишины" была создана возможность для проведения ремонтных работ на теплоэлектростанции в Счастье, Петровской водонасосной станции возле Артема, водозаборных станциях вблизи Станицы Луганской и водопроводах возле Нижнего, Золотого и Попасной в Луганской области.

Сообщается, что миссия по меньшей мере 52 раза осуществляла патрулирование с обеих сторон линии соприкосновения.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕ
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