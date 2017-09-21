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Пєсков вже коментує фейк росЗМІ про нібито українську резолюцію РБ ООН

Четвер, 21 вересня 2017, 13:21

У Кремлі стверджують, що Україна підготувала проект резолюції Радбезу ООН, в якому виставляє Росію країною-агресором, і кажуть, що це не залишає РФ "місця для маневру".

Про це заявив журналістам у четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"За наявності позиції, що, мовляв, Росія є агресором, місце для маневру навряд чи залишається, бо ця позиція абсолютно суперечить реальному стану справ", - заявив він.

На уточнююче запитання, чи можливий компроміс в разі, якщо такі формулювання включені до документу не будуть, Пєсков відповів: "Росія і президент Путін неодноразово демонстрували своє бажання зробити все можливе для виходу на компроміс, але будь-які компроміси мають певну ступінь розумності і допустимості".

Відповідаючи на питання, чи вивчили в Кремлі український варіант проекту резолюції, прес-секретар президента заявив, що це питання знаходиться в компетенції Міністерства закордонних справ.

У четвер російське видання "Комерсант" опублікувало статтю, в якій стверджує, що Україна підготувала свій проект резолюції Ради безпеки ООН, в якому є формулювання "операція з примусу до миру" або "операція з відновлення миру". Таким чином, заявляє видання, Київ намагається затвердити роль Росії як агресора.

Водночас, як з'ясувало видання "Європейська правда", ця заява "Комерсанта" є брехнею і частиною роспропаганди. В Радбезі немає українського проекту резолюції, він не з’явиться найближчим часом, і на це є вагомі підстави, хоча росіянам дуже кортіло би, щоби Київ зареєстрував альтернативний проект.

Детальніше читайте в статті "Миротворчий фейк" російських ЗМІ: чому Україна не реєструвала проект резолюції в Радбезі ООН"

Теми: РосіяООНУкраїнаДонбас
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