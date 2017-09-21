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Песков уже комментирует фейк росСМИ о якобы украинской резолюции СБ ООН

Четверг, 21 сентября 2017, 13:21

В Кремле утверждают, что Украина подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН, в котором выставляет Россию страной-агрессором, и говорят, что это не оставляет РФ "место для маневра".

Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, место для маневра вряд ли остается, ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел", - заявил он.

На уточняющий вопрос, возможен ли компромисс в случае, если таких формулировок включено в документ не будет, Песков ответил: "Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости".

Отвечая на вопрос, изучили ли в Кремле украинский вариант проекта резолюции, пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос находится в компетенции Министерства иностранных дел.

В четверг российское издание "Коммерсант" опубликовало статью, в которой утверждает, что Украина подготовила свой проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором есть формулировки "операция по принуждению к миру" либо "операция по восстановлению мира". Таким образом, заявляет издание, Киев пытается утвердить роль России как агрессора.

В то же время, как выяснило издание "Европейская правда", это заявление "Коммерсанта" является ложью и частью роспропаганды. В Совбезе нет украинского проекта резолюции, он не появится в ближайшее время, и на то есть веские причині, хотя россиянам очень хотелось бы, чтобы Киев зарегистрировал альтернативный проект.

Подробнее читайте в статье "Миротворческий фейк" российских СМИ: почему Украина не регистрировала проект резолюции в СБ ООН"

Темы: РосcияООНУкраинаДонбасс
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