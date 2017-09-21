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Під час "Запад-2017" відпрацьовували ракетно-ядерний удар – Турчинов

Четвер, 21 вересня 2017, 13:43

На останньому етапі російсько-білоруських військових навчань "Запад-2017" було відпрацьовано нанесення масованого ракетно-ядерного удару.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України із посиланням на слова секретаря РНБО Олександра Турчинова.

За його словами, під час останнього дня навчань для відпрацювання ракетно-ядерного удару залучалися 6 літаків дальньої авіації Ту-95МС та Ту-22М3, які здійснили польоти над Баренцовим, Балтійським та Норвезьким морями.

Також Турчинов повідомив про ракетні війська, які здійснили навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області по цілях на полігоні "Кура" на півострові Камчатка.

"Ракетним підводним крейсером стратегічного призначення "Дмитрий Донской" Північного флоту РФ здійснено електронний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування", - додав він.

Окрім того, за інформацією секретаря РНБО, було виконано ракетні стрільби по морських цілях в акваторіях моря Лаптєвих та Баренцового моря.

Такі дії збройних сил РФ свідчать, за його словами, про готовність Росії до ескалації напруженості із Заходом аж до розв'язання повномасштабної війни.

"Після завершення виконання учбово-бойових завдань у рамках СКШН "Запад-2017" з 21 вересня заплановане вибуття до Росії особового складу, військової техніки та озброєння з полігонів, розташованих на території Білорусі", - зазначив Турчинов.

За його словами, Україна разом із державами-партнерами буде пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич попереджав, що на навчаннях "Запад-2017" буде відпрацьовано застосування ядерної зброї.

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Українська правда

Теми: арміяРосіяядерна зброя
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