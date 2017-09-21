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Ситуація в зоні АТО відносно спокійна, стріляли лише затемна – штаб

Четвер, 21 вересня 2017, 18:25

У четвер обстановка у районі проведення антитерористичної операції залишалася відносно спокійною.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 21 вересня.

Від опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі порушили перемир’я. Всі обстріли зафіксовані у темну пору доби.

Зокрема, близько першої ночі бойовики били з великокаліберних кулеметів поблизу Талаківки. А стрілецька зброя окупантів працювала біля Павлополя, що на приморському напрямку. Під час обох обстрілів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На луганському напрямку, на околицях Донця, близько опівночі найманці обстріляли сили АТО з автоматичного гранатомету.

Українські військові продовжують брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу та допомагають місцевому населенню.

Так за день на приморському напрямку українські сапери обстежили понад 4 гектари територій, на яких виявили та знешкодили понад 190 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Українська правда

Теми: АТО
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