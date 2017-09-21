Ситуация в зоне АТО относительно спокойная, стреляли только затемно – штаб

В четверг обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась относительно спокойной.



Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 21 сентября.



С полуночи российско-оккупационные группировки трижды нарушили перемирие. Все обстрелы зафиксированы в темное время суток.



В частности, около часа ночи боевики били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. А стрелковое оружие оккупанты применили возле Павлополя, что на приморском направлении. Во время обоих обстрелов украинские военные открывали ответный огонь.



На луганском направлении, в окрестностях Донца, около полуночи наемники обстреляли силы АТО из автоматического гранатомета.



Несмотря на продолжающиеся обстрелы боевиков, украинские военные продолжают участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса и помогают местному населению, отмечают в штабе АТО.



Так за день на приморском направлении украинские саперы обследовали более 4 гектара территорий, на которых обнаружили и обезвредили более 190 единиц взрывоопасных предметов.



Украинская правда