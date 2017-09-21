Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация в зоне АТО относительно спокойная, стреляли только затемно – штаб

Четверг, 21 сентября 2017, 18:25

В четверг обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась относительно спокойной.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 21 сентября.

С полуночи российско-оккупационные группировки трижды нарушили перемирие. Все обстрелы зафиксированы в темное время суток.

В частности, около часа ночи боевики били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. А стрелковое оружие оккупанты применили возле Павлополя, что на приморском направлении. Во время обоих обстрелов украинские военные открывали ответный огонь.

На луганском направлении, в окрестностях Донца, около полуночи наемники обстреляли силы АТО из автоматического гранатомета.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы боевиков, украинские военные продолжают участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса и помогают местному населению, отмечают в штабе АТО.

Так за день на приморском направлении украинские саперы обследовали более 4 гектара территорий, на которых обнаружили и обезвредили более 190 единиц взрывоопасных предметов.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: