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Наливайченко запевняє, що з Медведчуком до РФ не літав

Четвер, 21 вересня 2017, 19:34

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко запевняє, що ніколи не літав до Росії разом з із лідером ГО "Український вибір" Віктором Медведчуком.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу 24, відповідаючи на запитання журналіста.

"Ні. Я ніколи не літав (з Медведчуком), тим більше в Росію. Ми розірвали всі відносини з РФ – нова СБУ, і почали знешкоджувати російських агентів", - заявив Наливайченко.

Він також зазначив, що частина його свідчень в СБУ стосувалася того, що з 20-22 лютого 2014 року з України в Москву, Бєлгрод і в Сочі "вивозили приватними літаками діючого президента і його оточення, тобто була втеча всіх поплічників Януковича".

Раніше в СБУ заявляли, що лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко викликаний на допит через перельоти керівника ГО "Український вибір" Віктора Медведчука до Росії.

"Встановлено, що у 2014-2015 роках співробітники СБУ організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером ГО "Український вибір" Віктором Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю", - зазначається у повідомленні.

Українська правда

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Теми: МедведчукРосіяНаливайченко
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