Наливайченко уверяет, что с Медведчуком в РФ не летал

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко уверяет, что никогда не летал в Россию вместе с с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 24, отвечая на вопрос журналиста.

"Нет. Я никогда не летал (с Медведчуком), тем более в Россию. Мы разорвали все отношения с РФ - новая СБУ, и начали обезвреживать российских агентов", - заявил Наливайченко.

Он также отметил, что часть его показаний в СБУ касалась того, что с 20-22 февраля 2014 года из Украины в Москву, Белгрод и в Сочи "вывозили частными самолетами действующего президента и его окружение, то есть было бегство всех приспешников Януковича".

Ранее в СБУ заявляли, что лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко вызван на допрос из-за перелетов руководителя ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Россию.

"Установлено, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером ОО "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля", - отмечается в сообщении.

Украинская правда