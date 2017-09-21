Гройсман просить депутатів ухвалити пенсійну реформу наступного пленарного тижня

Прем'єр Володимир Гройсман закликав народних депутатів ухвалили пенсійну реформу наступного пленарного тижня.

Про це йдеться у повідомленні на його Fаcebook.

"Сьогодні Верховна Рада мала усі можливості, щоб прийняти рішення щодо нової пенсійної системи, яка дасть можливість українським пенсіонерам отримати вищі пенсії. Українські пенсіонери чекають на це роками, і зараз це стало реальністю", - зазначається у заяві.

"Дякую усім тим, хто підтримував цю можливість, депутатам, які голосували за продовження роботи сесії. Дякую за зусилля також голові Верховної Ради. Сьогодні ухвалення пенсійної реформи не відбулось. Тож я закликаю усіх народних депутатів об'єднатись і ухвалити пенсійну реформу у першому пленарному тижні", - додав Гройсман.

Як відомо, у Кабінеті міністрів розраховували з 1 жовтня запустити пенсійну реформу – й збільшити пенсії на суму від 500 до 1000 гривень для майже 2 мільйонів пенсіонерів.

Зараз Верховна Рада розглядає великий і комплексний президентський законопроект №6232, який запроваджує судову реформу внесенням змін у низку кодексів та законів.

Напередодні, 20 вересня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман звинувачував нардепів у штучному затягуванні розгляду цього законопроекту задля гальмування пенсійної реформи. А 21 вересня він прийшов до парламенту вмовляти депутатів ухвалити необхідні реформи.

У четвер Рада відмовилася працювати без перерви і до завершення розгляду законопроекту щодо пенсійної реформи.

Українська правда