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США ввели дополнительные санкции против КНДР

Пятница, 22 сентября 2017, 00:50

Вашингтон вводит 180-дневный запрет на посещение Штатов самолетами и судами, которые побывали в Северной Корее и отказывается сотрудничать с лицами и компаниями, которые имеют торговые отношения с КНДР.

Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте Белого дома.

Новые санкции нацелены на отдельных лиц и субъекты, которые занимаются торговлей с Северной Кореей, а также финансовые учреждения, которые содействуют этой торговле.

Поскольку международная торговля КНДР зависит от транспортных сетей, США вводят 180-дневный запрет на посещение Штатов самолетами и судами, которые ранее побывали в Северной Корее.

Запрет касается и тех судов, которые перегружают грузы на судна, посещающие Северную Корею.

Указ президента США Дональда Трампа также наделяет министерство финансов США, после консультаций с Госдепом, правом вводить санкции в отношении частных лиц, компаний и организаций, ктороые задействованы в таких отраслях, как рыболовство, текстильная и обрабатывающая промышленность, информационные технологии, медицина.

Также ограничения могут коснуться владельцев любого порта в Северной Корее, включая любой морской порт, аэропорт или сухопутный порт въезда.

Указ  позволяет вводить санкции против любого иностранного финансового учреждения, которое сознательно проводит сделки связанные с торговлей с Северной Кореей.

Темы: санкцииСеверная КореяСША
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