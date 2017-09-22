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АТО: 16 обстрілів, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь 12 разів

П'ятниця, 22 вересня 2017, 07:59

За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба у районі проведення АТО завершилась зростанням кількості обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань. Якщо вдень противник дотримувався режиму тиші, то після 18 години на Приморському і Донецькому напрямках ворог активізував збройні провокації", - йдеться у повідомленні. 

Так, ввечері і вночі бойовики 4 рази з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали укріплення ЗСУ у районі Авдіївської промзони. Крім того, противник застосовував озброєння БМП поблизу Новоселівки (Другої) та Майорська. Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь на ці атаки.

На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів окупанти двічі били поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів працювали по околицях Гнутового. Також, наприкінці доби під ворожим вогнем опинились укріплення сил АТО біля Павлополя.

На Луганському напрямку російські найманці випустили 6 мін калібру 82 міліметри та застосовували автоматичний гранатомет і кулемет на підступах до Кримського. 

Загалом, як зазначають у штабі, сили АТО відкривали вогонь у відповідь на 12 обстрілів, які представляли пряму загрозу життю українських бійців.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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