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АТО: 16 обстрелов, ВСУ открывали огонь в ответ 12 раз

Пятница, 22 сентября 2017, 07:59

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в районе проведения АТО завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации", - говорится в сообщении.

Так, вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали укрепления ВСУ в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска. Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ на эти атаки.

На Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток под вражеским огнем оказались укрепления сил АТО у Павлополя.

На Луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

В целом, как отмечают в штабе, силы АТО открывали огонь в ответ на 12 обстрелов, которые представляли прямую угрозу жизни украинских бойцов.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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