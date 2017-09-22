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Слідчі не змогли знайти маєток в Охендовського, який показали ЗМІ

П'ятниця, 22 вересня 2017, 08:38

Слідчі не змогли поки довести наявність у голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського маєтку.

Про це повідомив голова САП Назар Холодницький в ефірі програми "Право на владу".

"Коли ми оголосили підозру, перше, що ми почали робити, це шукати цей маєток і доводити, що він належить цій людині. Гарна картинка в передачах, але слідство прокурорам доказів, що цей маєток належить Охендовському, не надало", - сказав Холодницький.

Він також нагадав, що провадження стосовно Охендовського призупинено "у зв'язку з виконанням міжнародно-правових доручень".

"Детективи звернулися до нас з клопотанням, щоб ми відправили міжнародно-правові доручення до низки країн, назвати які я не маю права, щоб не нашкодити слідству. Ті дані, які ми можемо отримати, мають визначальне значення  для провадження щоб зібрати повністю доказову базу", - зазначив Холодницький.

"Як би залізобетонно у Фейсбуці не звучали доводи, вони мають бути підкріплені доказами", - додав він.

На уточнення ведучого, чи правильно він зрозумів, що наразі недостатньо доказів проти Охендовського, Холодницький відповів:

"Ви правильно розумієте, що без отримання відповіді по міжнародно-правовим дорученням ми слідство завершити не можемо, тому воно згідно п3 ч1 статті 280 КПК зупинено".

Раніше у 2015 році колишній Автомайдановець Сергій Коба разом з журналістами 1+1 показали сюжет про коштовний маєток і зазначили, що він належить Охендовському.

У свою чергу Охендовський запевняв, що маєток у 600 квадратних метрів, продемонстрований активістами Автомайдану, не його. 

Українська правда

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Теми: Охендовський
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