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Хорватія запропонувала Україні допомогу в імплементації Мінська

П'ятниця, 22 вересня 2017, 09:05

Хорватія готова поділитися з Україною своїм досвідом реінтеграції раніше окупованих територій.

З такою пропозицією з трибуни Генасамблеї ООН виступив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, передає Укрінформ.

"Однією з найуспішніших миротворчих місій була UNTAES - Тимчасова адміністрація ООН для Східної Славонії, яка закінчилася в січні 1998 року мирної реінтеграцією наших раніше окупованих територій. Ми пропонуємо це унікальне ноу-хау і свій величезний досвід в якості корисного додаткового вкладу в зусилля міжнародного співтовариства в подібних випадках, таких, як імплементація Мінських угод в Україні, де ми можемо провести багато паралелей", - сказав Пленкович.

Він нагадав, що Хорватія була реципієнтом безпечної допомоги, в тому числі кількох місій ООН.

"Хорватія готова допомогти іншим в постконфліктному переході своїм досвідом в примиренні і зміцненні довіри", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як відомо, тимчасова адміністрація Організації Об'єднаних Націй для Східної Славонії, Барані і Західного Срема (UNTAES) - це колишня місія ООН з підтримання миру в східній частині Хорватії в 1996-1998 рр. UNTAES було створено після підписання Ердутської угоди між хорватським урядом і представниками сербів.

Місія розпочалася 15 січня 1996 року і повинна була тривати один рік, протягом якого її представники повинні були стежити за демілітаризацією цих районів і забезпеченням мирної реінтеграції території до складу Хорватії.

Військова і цивільна місія складалася з трохи більше 4800 солдатів, понад 400 поліцейських і 99 військових спостерігачів.

"Українська правда" у Threads

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