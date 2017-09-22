Хорватия предложила Украине помощь в имплементации Минска

Хорватия готова поделиться с Украиной своим опытом реинтеграции ранее оккупированных территорий.

С таким предложением с трибуны Генеральной ассамблеи ООН выступил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает Укринформ.

"Одной из самых успешных миротворческих миссий была UNTAES – Временная администрация ООН для Восточной Славонии, которая закончилась в январе 1998 года мирной реинтеграцией наших ранее оккупированных территорий. Мы предлагаем это уникальное ноу-хау и свой огромный опыт в качестве полезного дополнительного вклада в усилия международного сообщества в подобных случаях, таких, как имплементация Минских соглашений в Украине, где мы можем провести много параллелей", - сказал Пленкович.

Он напомнил, что Хорватия была реципиентом безопасной помощи, в том числе нескольких миссий ООН.

"Хорватия готова помочь другим в постконфликтном переходе своим опытом в примирении и укреплении доверия", - подчеркнул премьер-министр.

Как изветсно, временная администрация Организации Объединенных Наций для Восточной Славонии, Барани и Западного Срема (UNTAES) – это бывшая миссия ООН по поддержанию мира в восточной части Хорватии в 1996-1998 гг. UNTAES было создано после подписания Ердутского соглашения между хорватским правительством и представителями сербов.

Миссия началась 15 января 1996 года и должна была продлиться один год, в течение которого её представители должны были следить за демилитаризацией этих районов и обеспечением мирной реинтеграции территории в состав Хорватии.

Военная и гражданская миссия состояла из чуть более 4800 солдат, свыше 400 полицейских и 99 военных наблюдателей.