Facebook передасть Конгресу США дані про покупку росіянами політреклами

Компанія Facebook передасть Конгресу США дані щодо понад 3 тис. політичних оголошень, які було продано обліковим записам, пов'язаним із Росією, в рамках розслідування про втручання РФ в американські вибори.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ми живемо у новому світі. Для інтернет-спільноти це новий виклик - мати справу з національними державами, які намагаються зруйнувати вибори, але якщо нам випадає зробити це, то ми повинні реагувати", - заявив гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

Він також повідомив, що компанія змінить правила щодо політичної реклами в найближчі місяці.

CNN відзначає, що компанія Facebook вже передавала копії політичної реклами та інформації про відповідні облікові записи спеціальному прокурору США Роберту Мюллеру, який проводить розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року.

Однак компанія ще не надавала ці дані слідчим Конгресу США, попри те, що більш ніж два тижні тому представники компанії розповіли слідчим Конгресу про те, що протягом червня 2015 р. по травень 2017 р. було продано понад 3000 оголошень політичної реклами обліковим записам, які пов'язані з російською "фермою тролів".

Після онлайн-заяви Цукерберга джерело, знайоме з цією ситуацією, повідомило, що компанія планує за кілька днів передати цю інформацію про 3000 оголошень політичної реклами.

Нагадаємо, у Facebook повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", які відомі своєю прокремлівською пропагандою, скуповувала та поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

Раніше повідомлялося, що компанія Twitter повідомила про заплановану зустріч із Комітетом з розвідки Сенату США, який розслідує втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році.