Facebook передаст Конгрессу США данные о покупке россиянами политрекламы

Компания Facebook передаст Конгрессу США данные о более 3 тыс. политических объявлений, которые были проданы учетным записям, связанным с Россией, в рамках расследования о вмешательстве РФ в американские выборы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы живем в новом мире. Для интернет-сообщества это новый вызов - иметь дело с национальными государствами, которые пытаются разрушить выборы, но если нам приходится сделать это, то мы должны реагировать", - заявил гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

Он также сообщил, что компания изменит правила политической рекламы в ближайшие месяцы.

CNN отмечает, что компания Facebook уже передавала копии политической рекламы и информации об учетных записях специальному прокурору США Роберту Мюллеру, который проводит расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Однако компания еще не предоставляла эти данные следователям Конгресса США, хотя более двух недель назад представители компании рассказали следователям Конгресса о том, что с июня 2015 по май 2017 года было продано более 3000 объявлений политической рекламы учетным записям, связанным с российской "фермой троллей".

После онлайн-заявления Цукерберга источник, знакомый с этой ситуацией, сообщил, что компания планирует через несколько дней передать информацию о 3000 объявлений политической рекламы.

Напомним, в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Ранее сообщалось, что компания Twitter сообщила о запланированной встрече с комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году.