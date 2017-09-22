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У Раді сподіваються на ухвалення пенсійної реформи на початку жовтня

П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:06

Представник Кабміну у Верховній Раді Вадим Денисенко сподівається, що парламент ухвалить пенсійну реформу на початку жовтня.

Про це він заявив журналістам в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що 3-4 жовтня ми проголосуємо за судову реформу і відразу після цього - пенсійну. Якщо проголосуємо цього пленарного тижня пенсійну реформу, то з великим напруженням, але Пенсійний фонд і уряд зможуть перерахувати пенсії вже в жовтні", - сказав Денисенко.

У той же час він не виключив, що через позицію деяких фракцій пенсії можуть почати перераховувати тільки з 1 листопада.

Як повідомлялося, в середині серпня міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що підвищення розміру пенсій відбудеться вже з 1 жовтня.

21 вересня один з лідерів фракції БПП Сергій Березенко висловив сумнів, що пенсійну реформу ухвалять до жовтня.

Теми: пенсіїреформиВерховна РадаКабінет міністрівзаконодавство
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