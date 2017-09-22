В Раде надеются на принятие пенсионной реформы в начале октября

Представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко надеется, что парламент примет пенсионную реформу в начале октября.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что 3-4 октября мы проголосуем за судебную реформу и сразу после этого - пенсионную. Если проголосуем в эту пленарную неделю пенсионную реформу, то с большим напряжением, но Пенсионный фонд и правительство смогут пересчитать пенсии уже в октябре", - сказал Денисенко.

В то же время он не исключил, что из-за позиции некоторых фракций пенсии могут начать пересчитывать только с 1 ноября.

Как сообщалось, в середине августа министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что повышение размера пенсий состоится уже с 1 октября.

21 сентября один из лидеров фракции БПП Сергей Березенко выразил сомнение, что пенсионную реформу примут до октября.