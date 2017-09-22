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За бруд і годинні черги на КПП Майорськ Луценко обіцяє "взути" ДСНС

П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:21

Санітарно-гігієнічні умови на контрольно-пропускному пункті на лінії розмежування "Майорськ" є незадовільними.

Про це свідчать результати перевірки Генеральної прокуратури, про які пише у своєму Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"Відсутність медицини, чотири примітивних туалета. Через такі 5 КПП за три роки перейшли 7 млн наших громадян", – обурюється Луценко.

"Любіть Україну!" - закликає плакат на КПП Майорськ. А навколо - бруд, пилюка, годинні черги, сотні людей з дітьми в наспіх збитому дерев'яно- целофановому ангарі - накопичувачі, де температура під 35", – пише він.

 

Як свідчить відео, оприлюднене ГПУ, Луценко разом із головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом прилетів із позаплановою перевіркою на КПП "Майорськ", ознайомився з умовами, в яких перебувають люди, які очікують своєї черги пройти перевірку, вислухав скарги та пропозиції.

Луценко порівняв умови на КПП зі свинарником та дорікнув представникам місцевої влади, що на плакати було витрачено більше коштів, ніж на умови для людей.

 

Щоправда, деякі свідки, з якими спілкувався генпрокурор, зазначають, що "вже звикли" до таких умов, бо "живучі".

Луценко висловив крайнє незадоволення побаченим, за наслідками чого пообіцяв цілий комплекс рішень та пропозицій, зокрема "взути" керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із місцевою адміністрацією.

 

Валентина Романенко, УП

Теми: ДонбасГенпрокуратура
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