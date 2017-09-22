Три чверті українців звинувачують владу у погіршенні ситуації

74,3% респондентів вважають причинами погіршення ситуації в Україні дії вищих посадових осіб – президента Петра Порошенка, Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціології Національної академії наук у липні, передають "Українські новини".

Респондентів просили висловити думку, хто своїми діями або бездіяльністю найбільшою мірою впливає на погіршення ситуації в Україні.

51,5% респондентів указали причиною дії або бездіяльність політиків, 42,2% – олігархів, 27,8% – уряд Росії, 20,8% – суддів, 16,4% – сепаратистів, 16,4% – пасивну частину населення, 14,2% – співробітників правоохоронних органів, 13,8% – криміналітет, 13,2% – міжнародні організації, 11,8% – радикалів.

Інші варіанти набрали менше 10%, а саме лідери країн західної Європи та США, журналісти, релігійні діячі, інтелігенція.

2% респондентів вважають, що ніхто не впливає і 0,4% назвали інший варіант.

Крім того, 60,7% опитаних вважають високим рівень соціальної напруги в Україні. При цьому 38% оцінюють рівень соціальної напруги як вищий за середній, а 22,7% вважають, що рівень украй високий, і характеризують ситуацію як критичну.

Ще 23,7% респондентів вважають, що напруга в суспільстві перебуває на середньому рівні, 11,7% - на низькому й 3,8% вважають, що ситуація спокійна.

Також респондентів просили відповістити на запитання, що найбільше впливає на ріст напруженості в суспільстві, при цьому допускалися кілька варіантів відповідей.

67,8% опитаних вважають, що основною причиною є бойові дії на сході України, 48,1% – зростання безробіття, 46,3% – збідніння населення через ріст цін і тарифів, 44,4% - корупцію, 40,9% – безкарність чиновників, 34% – недовіра до влади, 26,5% – неприступність медичних послуг,17% – зростання злочинності, 15,8% – погіршення відносин з іншими державами, 13,5% – збільшення проявів націоналізму, 13,2% – обмеження громадянських прав і свобод.

Інші варіанти набрали менш 10%, а саме: надавана ЗМІ інформація, інформація в соціальних мережах, конфлікти між церковними громадами, загроза терористичних актів, напливи мігрантів.

Опитування проводили з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою з дорослого населення (старше 17 років) в усіх областях України, крім анексованого Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. На дому проінтерв'ювали 1 800 людей.

Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У 2016 році 60,9% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" і Центром політичних та економічних досліджень імені Олександра Разумкова вважали напруженою політичну ситуацію в Україні.