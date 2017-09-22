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Три четверти украинцев обвиняют власти в ухудшении ситуации

Пятница, 22 сентября 2017, 13:26

74,3% респондентов считают причинами ухудшения ситуации в Украине действия высших должностных лиц – президента Петра Порошенко, Кабинета министров и Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук в июле, передают "Украинские новости".

Респондентов просили высказать мнение, кто своими действиями или бездействием больше всего влияет на ухудшение ситуации в Украине.

51,5% респондентов указали причиной действия или бездействие политиков, 42,2% – олигархов, 27,8% – правительство России, 20,8% – судей, 16,4% – сепаратистов, 16,4% – пассивную часть населения, 14,2% – сотрудников правоохранительных органов, 13,8% – криминалитет, 13,2% – международные организации, 11,8% – радикалов.

Другие варианты набрали менее 10%, а именно лидеры стран Западной Европы и США, журналисты, религиозные деятели, интеллигенция.

2% респондентов считают, что никто не влияет и 0,4% назвали другой вариант.

Кроме того, 60,7% опрошенных считают высоким уровень социального напряжения в Украине. При этом 38% оценивают уровень социального напряжения как выше среднего, а 22,7% считают, что уровень крайне высок, и характеризуют ситуацию как критическую.

Еще 23,7% респондентов считают, что напряжение в обществе находится на среднем уровне, 11,7% – на низком и 3,8% считают, что ситуация спокойная.

Также респондентов просили ответить на вопрос, что больше всего влияет на рост напряженности в обществе, при этом допускались несколько вариантов ответов.

67,8% опрошенных считают, что основной причиной являются боевые действия на востоке Украины, 48,1% – рост безработицы, 46,3% – обеднение населения из-за роста цен и тарифов, 44,4% – коррупцию, 40,9% – безнаказанность чиновников, 34% – недоверие к власти, 26,5% – недоступность медицинских услуг, 17% – рост преступности, 15,8% – ухудшение отношений с другими государствами, 13,5% – увеличение проявлений национализма, 13,2% – ограничения гражданских прав и свобод.

Другие варианты набрали менее 10%, а именно: предоставляемая СМИ информация, информация в социальных сетях, конфликты между церковными общинами, угроза террористических актов, наплывы мигрантов.

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке из взрослого населения (старше 17 лет) во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. На дому проинтервьюировали 1800 человек.

Погрешность выборки не превышает 2,3%.

В 2016 году 60,9% опрошенных фондом "Демократические инициативы" и Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова считали напряженной политическую ситуацию в Украине.

Темы: социология
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