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На пам'ятнику Калашникову в Москві виявили схему фашистської гвинтівки

П'ятниця, 22 вересня 2017, 13:40

Блогери помітили на відкритому в Москві пам'ятнику Михайлу Калашникову схему гвинтівки Шмайссера, використовуваної фашистами у Другій світовій війні.

Про це пише РБК.

Йдеться про схему німецької штурмової гвинтівки Sturmgewehr 44, розробленої у нацистській Німеччині конструктором Хуго Шмайссером.

Керівник департаменту з інформполітики Російського військово-історичного товариства, яке було ініціатором і замовником монументу, Надія Усманова пообіцяла, що найближчим часом це зображення приберуть.

Сам автор скульптури Салават Щербаков пояснив, що використана при створенні пам'ятника схема була взята з інтернету.

У свою чергу директор із зовнішніх комунікацій концерну "Калашников" Софія Іванова повідомила, що його фахівці не залучалися в якості консультантів при створенні пам'ятника і не здійснювали авторський нагляд скульптурної композиції.

 
Пам'ятник Михайлу Калашникову в Москві
Фото Владислава Шатило / РБК

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяскандал
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