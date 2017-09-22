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Хуг: На Донбасі сторони порушують угоди і просуваються вперед

П'ятниця, 22 вересня 2017, 14:17

Минулого тижня на район Ясинуватої, Авдіївки й Донецького аеропорту припало 40% порушень "тиші", а поблизу Маріуполя було 30% порушень.

Про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 22 вересня на щотижневому брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.

"Минулого тижня, за спостереженням СММ, ситуація була нестабільною. Хоча кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ, знизилася приблизно на 10%, порівняно з позаминулим тижнем, випадки насильства спостерігалися на регулярній основі у більшості районів уздовж лінії зіткнення", – повідомив він.

"Трикутних Ясинувата – Авдіївка – Донецький аеропорт був епіцентром насильства. Тут було зафіксовано 40% від загальної кількості порушень режиму вогню за минулий тиждень", – уточнив Хуг.

"У районах на схід та північний схід від Маріуполя сталося приблизно 30% від усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ", – сказав він.

Хуг також зазначив, що на цей тиждень припадає третя річниця підписання Мінського меморандуму – і хоча сторони погодилися припинити вогонь і не просуватися далі за межі позицій, які вони утримували станом на 19 вересня, вогонь триває.

"СММ ОБСЄ зафіксувала 1882 порушення режиму припинення вогню минулого тижня. Ми також виявили одиниці важкого озброєння, розміщені з порушенням узгоджених ліній у 74 випадках", – сказав він.

"Ми продовжуємо фіксувати озброєних людей та солдатів у безпосередній близькості, що є результатом просування вперед з моменту підписання меморандуму. Зокрема, ми бачили сили та формування у безпосередній близькості один від одного на мосту у Станиці Луганській, де сторони рік тому погодилися додатково на розведення сил", – повідомив Хуг.

"Наші спостерігачі також бачили міни уздовж усієї лінії зіткнення минулого тижня", – додав він.

Представник місії ОБСЄ констатував: "Пройшло 3 роки, сторони заявляють, що вони виконують Мінські домовленості, але сторони порушують ці домовленості".

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбасбойові діїАТООБСЄ
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