Хуг: На Донбассе стороны нарушают соглашения и продвигаются вперед

На прошлой неделе на район Ясиноватой, Авдеевки и Донецкого аэропорта пришлось 40% нарушений "тишины", а вблизи Мариуполя было 30% нарушений.



Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 22 сентября на еженедельном брифинге в Украинском кризисном медиацентре.



"На прошлой неделе, по наблюдению СММ, ситуация была нестабильной. Хотя количество нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ, снизилось примерно на 10% по сравнению с позапрошлой неделей, случаи насилия наблюдались на регулярной основе в большинстве районов вдоль линии соприкосновения", – сообщил он.



"Треугольной Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт был эпицентром насилия. Здесь было зафиксировано 40% от общего количества нарушений режима огня за неделю", – уточнил Хуг.



"В районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя произошло примерно 30% ото всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ", – сказал он.



Хуг также отметил, что на эту неделю приходится третья годовщина подписания Минского меморандума – и хотя стороны согласились прекратить огонь и не продвигаться дальше за пределы позиций, которые они удерживали на 19 сентября, огонь продолжается.



"СММ ОБСЕ зафиксировала 1882 нарушения режима прекращения огня на прошлой неделе. Мы также обнаружили единицы тяжелого вооружения, размещенные с нарушением согласованных линий в 74 случаях", – сказал он.



"Мы продолжаем фиксировать вооруженных людей и солдат в непосредственной близости, что является результатом продвижения вперед с момента подписания меморандума. В частности, мы видели силы и формирования в непосредственной близости друг от друга на мосту в Станице Луганской, где стороны год назад согласились дополнительно на разведение сил", – сообщил Хуг.



"Наши наблюдатели также видели мины вдоль всей линии соприкосновения прошлой неделе", – добавил он.



Представитель миссии ОБСЕ констатировал: "Прошло 3 года, стороны заявляют, что они выполняют Минские договоренности, но стороны нарушают эти договоренности".



Алена Рощенко, УП