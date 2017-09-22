Окупанти дали журналісту Семені 2,5 роки умовно

Підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені.



Про це повідомляють "Крим.Реаліі".



Журналісту призначено покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Напередодні Семена виступив в суді з заключним словом, і заявив, що якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це відіб'ється на всій журналістиці в Росії.



Прокурор 18 вересня зажадав для кримського журналіста Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

В МЗС України вже наголосили, що незаконна влада Криму винесла незаконний вирок журналісту Семені та висловили вимогу до Росії припинити політ переслідування.

Незаконна влада, незаконний вирок журналісту М.Семені. Вчергове вимагаємо від РФ припинити політ переслідування https://t.co/VlRzNOFifs — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 22, 2017

У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.



Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "свободу вираження поглядів".



Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.



Міністерство закордонних справ України 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема - Миколи Семени.