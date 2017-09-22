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Окупанти дали журналісту Семені 2,5 роки умовно

П'ятниця, 22 вересня 2017, 15:35
Окупанти дали журналісту Семені 2,5 роки умовно
ukrinform

Підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі".

Журналісту призначено покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Напередодні Семена виступив в суді з заключним словом, і заявив, що якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це відіб'ється на всій журналістиці в Росії.

Прокурор 18 вересня зажадав для кримського журналіста Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

В МЗС України вже наголосили, що незаконна влада Криму винесла незаконний вирок журналісту Семені та висловили вимогу до Росії припинити політ переслідування.

У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "свободу вираження поглядів".

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема - Миколи Семени.

Теми: КримЗМІправа людини
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