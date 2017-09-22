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Оккупанты дали журналисту Семене 2,5 года условно

Пятница, 22 сентября 2017, 15:35
Оккупанты дали журналисту Семене 2,5 года условно
ukrinform

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Накануне Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Прокурор 18 сентября потребовал для крымского журналиста Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.​

В МИД Украины уже отметили, что незаконная власть Крыма вынесла незаконный приговор журналисту Семене и выразили требование к России прекратить политические преследования.

В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Сейчас журналист находится под подпиской о невыезде.

Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободу слова".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыму прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности - Николая Семены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСМИправа человека
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