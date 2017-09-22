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У ГПУ заявляють, що не блокували рахунки родини Гречківського

П'ятниця, 22 вересня 2017, 16:07

Генеральна прокуратура не має відношення до блокування банківських рахунків родини члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського.

Про це повідомила "Українській правді" прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні розрахункові рахунки та банківські картки ПрАТ КБ "Приватбанк", за якими П. Гречківській отримує заробітну плату, у тому числі розрахункові рахунки та банківські картки, якими користується члени його родини, не арештовувались", - наголошує вона.

За словами речниці Луценка, крім того, розслідування у справі проти Гречківського вже завершено та обвинувальний акт найближчим часом буде направлено до суду, і це є ще одним доказом, що тепер застосування заходів забезпечення щодо обвинувачуваного є неможливим за Кримінальним процесуальним кодексом.

Як повідомлялося, раніше у п'ятницю звинувачуваний у шахрайстві член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський заявив, що за вказівкою Генпрокуратури були заблоковані банківські рахунки його родини.

Він стверджує, що, за його інформацією, Приватбанк закрив доступ до коштів на рахунках за вказівкою з Нацбанку, який, у свою чергу, виконав прохання ГПУ.

Як відомо, на початку серпня Генеральна прокуратура вручила Гречківському обвинувальний акт за статтею 190 Кримінального кодексу (шахрайство) .

Гречковського та його поплічника підозрюють у тому, що вони шахрайським шляхом намагались отримати 500 тис. доларів за допомогу у вирішенні господарського спору в судах трьох інстанцій.

Євген Кізілов, УП

Теми: судГенпрокуратурабанки
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