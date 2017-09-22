В ГПУ заявляют, что не блокировали счета семьи Гречкивского

Генеральная прокуратура не имеет отношения к блокированию банковских счетов семьи члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве расчетные счета и банковские карточки ЧАО КБ "Приватбанк ", по которым П. Гречкивский получает заработную плату, в том числе расчетные счета и банковские карточки, которыми пользуются члены его семьи, не арестовывались", - отмечает она.

По словам пресс-секретаря Луценко, кроме того, расследование по делу против Гречкивского уже завершено и обвинительный акт в ближайшее время будет направлен в суд, и это является еще одним доказательством, что теперь применение мер обеспечения в отношении обвиняемого невозможно по Уголовному процессуальному кодексу.

Как сообщалось, ранее в пятницу обвиняемый в мошенничестве член Высшего совета правосудия Павел Гречкивский заявил, что по указанию Генпрокуратуры были заблокированы банковские счета его семьи.

Он утверждает, что, по его информации, Приватбанк закрыл доступ к средствам на счетах по указанию Нацбанка, который, в свою очередь, выполнил просьбу ГПУ.

Как известно, в начале августа Генеральная прокуратура вручила Гречкивскому обвинительный акт по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Гречковского и его подельника подозревают в том, что они мошенническим путем пытались получить 500 тыс. долларов за помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций.

Евгений Кизилов, УП