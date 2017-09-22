НАЗК просить суд оштрафувати депутата Добродомова

Національне агентство із запобіганню корупції просить суд оштрафувати позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова за отримання 6 557 гривень за читання лекції на форумі в Одесі в лютому 2016 року.

Рішення про направлення адміністративного протоколу до суду було прийнято на засіданні НАЗК в п'ятницю, передають "Українські новини".

Депутату загрожує штраф в 300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5,1-8,5 тисячі гривень.

Відзначається, що в ході перевірки електронної декларації Добродомова за 2015 і 2016 роки НАЗК виявило ознаки порушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення в частині суміщення з іншими видами діяльності.

Крім штрафу дане правопорушення передбачає конфіскацію отриманого доходу.

Як повідомлялося, 12-14 лютого 2016 року в Одесі пройшов форум мережі вільних місцевих політиків "Регіональний і місцевий розвиток: українська практика і міжнародний досвід", організований громадською організацією "Центр громадських ініціатив".

Після вирахування різних податків Добродомов фактично отримав 5 278 гривень, які, за його словами, вніс в електронну декларацію.

Депутат вказує, що закон не забороняє депутату Ради займатися викладацькою діяльністю.

"Фактично я отримав "на картку" – 5 278,39 грн, які чесно вніс до своєї декларації", – запевнив Добродомов.

Він надав в НАЗК копію договору строком на 1 рік від 12 лютого 2016 року і виписку з банку за рік.

Нардеп чекає "таких же скрупульозних висновків щодо інших майже 300 декларантів, яких зараз перевіряє НАЗК".