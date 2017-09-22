Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК просить суд оштрафувати депутата Добродомова

П'ятниця, 22 вересня 2017, 16:20

Національне агентство із запобіганню корупції просить суд оштрафувати позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова за отримання 6 557 гривень за читання лекції на форумі в Одесі в лютому 2016 року.

Рішення про направлення адміністративного протоколу до суду було прийнято на засіданні НАЗК в п'ятницю, передають "Українські новини".

Депутату загрожує штраф в 300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5,1-8,5 тисячі гривень.

Відзначається, що в ході перевірки електронної декларації Добродомова за 2015 і 2016 роки НАЗК виявило ознаки порушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення в частині суміщення з іншими видами діяльності.

Крім штрафу дане правопорушення передбачає конфіскацію отриманого доходу.

Як повідомлялося, 12-14 лютого 2016 року в Одесі пройшов форум мережі вільних місцевих політиків "Регіональний і місцевий розвиток: українська практика і міжнародний досвід", організований громадською організацією "Центр громадських ініціатив".

Після вирахування різних податків Добродомов фактично отримав 5 278 гривень, які, за його словами, вніс в електронну декларацію.

Депутат вказує, що закон не забороняє депутату Ради займатися викладацькою діяльністю.

"Фактично я отримав "на картку" – 5 278,39 грн, які чесно вніс до своєї декларації", – запевнив Добродомов.

Він надав в НАЗК копію договору строком на 1 рік від 12 лютого 2016 року і виписку з банку за рік.

Нардеп чекає "таких же скрупульозних висновків щодо інших майже 300 декларантів, яких зараз перевіряє НАЗК".

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКВерховна Рададекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: