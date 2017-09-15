Добродомова кличуть у НАЗК. Він каже: через лекції

Позафракційного депутата Дмитра Добродомова на 20 вересня викликають до Національного агентства з питань запобігання корупції для ознайомлення з протоколом щодо суміщення посад.

Про це йдеться в листі НАЗК до нардепа, оприлюдненому у Facebook.

На Добродомова складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 статті 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення – порушення обмежень на іншу оплачувану діяльністю паралельно з парламентською (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту).

Порушення НАЗК виявило під час повної перевірки декларації Добродомова за 2016 рік (агентство вирішило провести таку перевірку 22 червня, а 21 серпня її продовжили).

Нардепу повідомили, що його чекають у НАЗК о 10:00 чи у будь-який час наступної середи для ознайомлення із цим протоколом. Добродомов має ознайомитися з документом особисто.

Після ознайомлення НАЗК на засіданні прийме рішення "щодо доцільності направлення матеріалів справи до суду".

Сам Добродомов заявив у Facebook, що його звинувачують в отриманні 6557 гривень за читання лекцій:

"Виявляється, моїм "корупційним порушенням" є отримання неправомірної вигоди – 6557 грн. Можливо, це хабар?! Чи частка в корупційній схемі з бюджетними грошима? Зовсім ні – це гонорар за прочитані лекції!".

"12-14 лютого 2016 року в Одесі був Восьмий форум мережі вільних місцевих політиків "Регіональний та місцевий розвиток: українська практика та міжнародний досвід". Його організовувала ГО "Центр громадянських ініціатив". Мене запросили виступити з лекцією", – пояснив депутат.

За його словами, договір передбачав винагороду за це у 6557 гривень – і громадська організація як замовник сплатила з них податки: військовий збір 1,5% – 98,36 грн, податок на доходи фізичних осіб 18% – 1180,26 грн, єдиний внесок на соціальне страхування 22% – 1442,54 грн.

"Фактично я отримав "на карточку" – 5 278,39 грн, які чесно вніс у свою декларацію", – запевнив Добродомов.

Він надав у НАЗК копію договору строком на 1 рік від 12 лютого 2016 року та виписку з банку за рік.

Нардеп чекає "таких самих скрупульозних висновків щодо інших майже 300 декларантів, котрих зараз перевіряє НАЗК".

Як відомо, Добродомов був серед тих, кого Міністерство внутрішніх справ звинувачує в незаконному перетині кордону разом із Міхеілом Саакашвілі.

Олена Рощенко, УП, доповнено

