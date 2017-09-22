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НАЗК перевірить декларації Жеваго та Дзензерського

П'ятниця, 22 вересня 2017, 17:18

Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2015 і 2016 роки депутата Верховної Ради фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського та позафракційного Костянтина Жеваго.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства, повідомляють у п'ятницю "Українські новини".

Зазначається, що раніше ВТБ Банк заявив, що борги групи компаній "Веста" (Дніпро) та її кінцевого бенефіціара депутата Дзензерського перед банками-кредиторами досягають майже 0,5 млрд доларів.

В липні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що стосовно народного депутата фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського є інформація про недостовірні дані в його декларації про доходи - йдеться про суму від 2 до 3 млрд грн.

Також Нацбанк України відкликав ліцензію банку "Фінанси та кредит", бенефіціаром якого виступав бізнесмен Костянтин Жеваго у грудні 2015 року.

Зобов'язання установи перед фізособами на 1 липня 2015 року становили 16,98 млрд гривень.

В травні 2017 року Інтерпол оголосив у розшук колишнього заступника голови правління банку "Фінанси і кредит".

Генеральна прокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси і Кредит", які за допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.

У цій справі підозрюються екс-голови правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертєхін і помічник депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго Олександр Демченко.

У вересні 2017 року Шевченківський районний суд Києва вирішив стягнути з бізнесмена Костянтина Жеваго 8,3 мільйона гривень на користь ліквідованого банку "Фінанси та Кредит".

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїНАЗК
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