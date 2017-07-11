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Луценко: Дзензерський міг внести в декларацію неправдиві дані

Вівторок, 11 липня 2017, 23:07

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що стосовно народного депутата фракції "Народний фронт" Дениса Дзензерського є інформація про недостовірні дані в його декларації про доходи - йдеться про суму від 2 до 3 млрд грн.

Про це глава ГПУ сказав журналістам у вівторок ввечері.

"У поданні на Дзензерского мова йде про недостовірні дані в його декларації, депутат не показав свої фінансові зобов'язання на суму близько 2 або 3 млрд грн", - повідомив Луценко.

Раніше у вівторок керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про те, що вніс генеральному прокурору для узгодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дзензерського.

"Вніс генеральному прокурору для узгодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзензерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)", - написав керівник САП на сторінці в Фейсбуці.

Інтерфакс-Україна

Теми: Луценкодекларації
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