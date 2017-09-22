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Бойовики знову гатять з важкої зброї в світлу пору, є поранений – штаб АТО

П'ятниця, 22 вересня 2017, 18:41

У п'ятницю проросійські найманці знову застосовували як гранатомети, так і міномети різних калібрів у світлу пору доби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 22 вересня.

На приморському напрямку близько 13 години російські окупанти били із мінометів калібру 120 та 82 міліметри по наших опорних пунктах біля Красногорівки. Також двічі під вогонь з гранатометів різних видів потрапили укріплення сил АТО поблизу Талаківки.

На донецькому напрямку противник декілька разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого.

Близько 9 ранку, внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї, біля Невельського отримав поранення один український захисник. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний, – зазначають у штабі.

На луганському напрямку було зафіксовано один обстріл. Вночі бойовики випустили дві міни калібру 82 міліметри та били з гранатомету поблизу Кримського.

Українська правда

Теми: АТО
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