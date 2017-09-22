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Боевики применяют тяжелое оружие засветло, есть раненый – штаб АТО

Пятница, 22 сентября 2017, 18:41

В пятницу пророссийские наемники снова применяли как гранатометы, так и минометы различных калибров в светлое время суток.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 22 сентября.

На приморском направлении около 13 часов российские оккупанты били с минометов калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорных пунктах возле Красногоровки. Также дважды под огонь из гранатометов различных видов попали укрепления сил АТО вблизи Талаковки.

На донецком направлении противник несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал Авдеевскую промзону и подступы к Зайцево.

Около 9 утра, в результате вражеского огня из стрелкового оружия, возле Невельского получил ранения один украинский защитник. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное, - отмечают в штабе.

На луганском направлении был зафиксирован один обстрел. Ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета вблизи Крымского.

Украинская правда

Темы: АТО
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