ЄС: Вирок Семені — свідчення порушення свободи медіа в Криму

Представництво ЄС в Україні вважає вирок кримському журналісту Миколі Семені порушенням свободи думки та свободи медіа на анексованому Росією півострові.

Про це повідомила прес-служба представництва.

"Вирок (Семені — ред.) передбачає заборону журналістської діяльності. Це безсумнівно є порушенням свободи думки та свободи медіа. Це ще один приклад погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові після його незаконної анексії Росією", - зазначається у заяві.

У представництві ЄС нагадали, що Семену засудили за його журналістську діяльність за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії - "публічні заклики до дій, що порушують територіальну цілісність Росії".

"Російська влада використовує цю статтю проти тих, хто не визнає незаконну анексію Кримського півострову. Європейський Союз також не визнає незаконну анексію Криму та продовжує її засуджувати як порушення міжнародного права. Європейський Союз й надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України", - сказано у заяві.

Європейський Союз закликав негайно зняти з Семени всі обвинувачення, а також негайно звільнити всіх, кого ув’язнили з порушенням норм міжнародного права.

Як відомо, підконтрольний Кремлю Желєзнодорожний районний суд Сімферополя оголосив вирок кримському журналісту Миколі Семені, присудивши йому покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Українська правда