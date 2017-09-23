НАБУ перевіряє причетність нардепа від БПП і радника Ложкіна до розкрадань на залізниці

Детективи НАБУ підозрюють нардепа від БПП і колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента в причетності до розкрадання державних коштів "Укрзалізниці" через тендери.

Про це йдеться в рішенні Солом'янського райсуду Києва, повідомляє "Слово і Діло".

"НАБУ в ході досудового розслідування встановлено причетність інших осіб до скоєння вказаних злочинів. Зокрема, встановлено, що допомогу та сприяння особі №3 в організації скоєння кримінальних злочинів надавав бізнес-партнер особи №3 – народний депутат особа №9 і колишній позаштатний радник глави Адміністрації президента особа №10", - наголошується в повідомленні.

"Так, особа №9, будучи бізнес-партнером особи №3, профінансувала злочин у 2015 році та на вищому рівні вступила в злочинну змову з особою №10, яка здійснювала нагляд за діяльністю УЗ і за результатами змови надала вказівки особі №6, директору ДП "Укрзалізничпостач" на той час, забезпечити перемогу ТОВ "Інкомм" у конкурсних торгах", - йдеться в клопотанні детектива Бюро.

Згідно з версією слідства, вказаний нардеп контролював групу підприємств, серед яких ТОВ "Солар-Скай". Це підприємство за викритою схемою перерахувало понад 27 млн ​​грн як безвідсоткову фінансову допомогу невідомій особі, якій підконтрольне ТОВ "Інкомм".

Зазначені кошти були використані "Інкоммом" для здійснення передоплати ПАТ "Дружківський завод металевих виробів" за метизну продукцію, яка в подальшому за завищеними цінами була поставлена ​​ДП "Укрзалізничпостач".

"Також нардеп вступив у злочинну змову з фінансовим директором контрольованої групи підприємств особою №11, яка з метою підготовки скоєння злочинів, координації злочинних дій і вирішення поточних злочинних питань постійно контактувала з особою №4, фінансовим директором контрольованої особою №3 групи підприємств, і погоджувала з ним фінансові питання скоєння злочинів, предмет заволодіння, розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зі злочинною метою використовував власні знайомства в "Укрзалізниці", - стверджують в НАБУ.

У клопотанні детектив НАБУ просив суд надати доступ до інформації про з'єднання абонентських номерів, що належать зазначеному нардепу, директору ТОВ "Солар-Скай" і ще одному фігуранту виробництва.

Суд задовольнив клопотання НАБУ і надав їм доступ до речей і документів.

За інформацією джерел "Слова і Дела" в правоохоронних органах, мова, швидше за все, йде про нардепа від БПП Валерія Іщенка та колишнього позаштатного радника глави АП, ресторатора Михайла Бейліна. При цьому, за словами джерела, прямі докази причетності вищевказаних осіб на даний момент відсутні.