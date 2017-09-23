НАБУ проверяет причастность нардепа от БПП и советника Ложкина к хищениям на Ж/Д

Детективы НАБУ подозревают нардепа от БПП и бывшего внештатного советника главы Администрации президента в причастности к хищению государственных средств "Укрзализныци" через тендеры.

Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева, сообщает "Слово и Дело".

"НАБУ в ходе досудебного расследования установлена ​​причастность других лиц к совершению указанных преступлений. В частности, установлено, что помощь и содействие лицу №3 в организации совершения уголовных преступлений оказывал бизнес-партнер лица №3 – народный депутат лицо №9 и бывший внештатный советник главы Администрации президента лицо №10", - отмечается в сообщении.

"Так, лицо №9, будучи бизнес-партнером лица №3, профинансировало преступление в 2015 году и на высшем уровне вступило в преступный сговор с лицом №10, которое осуществляло надзор за деятельностью УЗ и по результатам заговора предоставило указания лицу №6, директору ГП "Укрзализнычпостач" в то время, обеспечить победу ООО "Инкомм" в конкурсных торгах", – говорится в ходатайстве детектива Бюро.

Согласно версии следствия, указанный нардеп контролировал группу предприятий, среди которых ООО "Солар-Скай". Данное предприятие по разоблаченной схеме перечислило более 27 млн грн качестве беспроцентной финансовой помощи неизвестному лицу, которому подконтрольно ООО "Инкомм".

Указанные средства были использованы "Инкоммом" для осуществления предоплаты ЧАО "Дружковский завод металлических изделий" за продукцию, которая в дальнейшем по завышенным ценам была поставлена ГП "Укрзализнычпостач".

"Также нардеп вступил в преступный сговор с финансовым директором контролируемой группы предприятий лицом №11, которое с целью подготовки совершения преступлений, координации преступных действий и решения текущих преступных вопросов постоянно контактировало с лицом №4, финансовым директором контролируемой лицом №3 группы предприятий, и согласовывало с ним финансовые вопросы совершения преступлений, предмет завладения, распределение средств, полученных преступным путем, а также с преступной целью использовало собственные знакомства в "Укрзализныце", - утверждают в НАБУ.

В ходатайстве детектив НАБУ просил суд предоставить доступ к информации о соединении абонентских номеров, принадлежащих указанному нардепу, директору ООО "Солар-Скай" и еще одному фигуранту производства.

Суд удовлетворил ходатайству НАБУ и предоставил им доступ к вещам и документам.

По информации источников "Слова и Дела" в правоохранительных органах, речь, скорее всего, идет о нардепе от БПП Валерии Ищенко и бывшем внештатном советнике главы АП, рестораторе Михаиле Бейлине. При этом, по словам источника, прямые доказательства причастности вышеуказанных лиц на данный момент отсутствуют.