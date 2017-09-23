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У Харківській області палає ліс

Субота, 23 вересня 2017, 02:52

Вдень 22 вересня в Харківській області на території Красноградського лісництва в районі населених пунктів Мартинівка, Наталіно і Добренька виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Харківській області.

К вечору через вітряну погоду пожежа поширилися на площу близько 70 га (з них близько 50 га верхової пожежі).

З села Мартинівка довелося евакуювати 8 осіб.

"До місця події були направлені підрозділи ДСНС у кількості 28-ти відділень на автоцистернах, 3 автоцистерни лісгоспу, 2 автоцистерни та 2 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки добровільних протипожежних формувань підприємств Красноградщини, а також 200 чоловік особового складу ДСНС та 25 працівників лісгоспу. Також до місця пожежі направлено 60 курсантів та 10 офіцерів Національного університету цивільного захисту України", - йдеться в повідомленні.

Також скид води здійснив пожежний літак АН-32.

 
 

Теми: Харківська областьДСНС
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