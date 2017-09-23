Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области горит лес

Суббота, 23 сентября 2017, 02:52

Днем 22 сентября в Харьковской области на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренько возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

К вечеру из-за ветреной погоды пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара).

Из села Мартыновка пришлось эвакуировать 8 человек.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 28-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 200 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза. Также к месту пожара направлено 60 курсантов и 10 офицеров Национального университета гражданской защиты Украины", - говорится в сообщении.

Также сброс воды совершил пожарный самолет АН-32.

 
 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: