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США розгорнуть в Південній Кореї сили стратегічного призначення

Субота, 23 вересня 2017, 04:41

США розгорнуть в Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення.

Про це домовилися президенти США Дональд Трамп і Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі в Нью-Йорку, говориться на сайті Білого дому.

Відзначається, що президенти двох країн під час зустрічі обговорили питання, пов'язані з ядерними випробуваннями Північної Кореї. Трамп і Мун Чже Ін погодилися з необхідністю тиску на Пхеньян для ядерного роззброєння КНДР.

Вашингтон розгорне сили стратегічного реагування на самому Корейському півострові і навколо нього. Склад американських збройних сил при цьому буде змінюватися.

США також нададуть допомогу Сеулу в поставках і розробці військової техніки для армії Південної Кореї.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

Як повідомлялось, Дональд Трамп під час свого першого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що США готові повністю знищити Північну Корею, однак сподіваються, що до силових методів у конфлікті з КНДР вдаватись не доведеться.

Трамп також подякував Китаю та Росії за підтримку резолюції ООН щодо запровадження жорстких санкцій проти КНДР.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

22 вересня Трамп підписав указ про додаткові санкції проти КНДР.

Радіо Свобода

Теми: СШАПівнічна КореяПівденна Корея
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