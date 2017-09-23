ЗМІ: 21 штат США постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів
Субота, 23 вересня 2017, 07:10
21 американський штат піддався атакам російських "урядових хакерів", метою яких було вплинути на результати президентських виборів в США на користь Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Департаменті внутрішньої безпеки США.
Від атак постраждали штати Вісконсін, Огайо, Каліфорнія, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Міннесота, Техас, Вашингтон, Арізона і Іллінойс.
Агентство АР пише, що також мішенями хакерів стали Айова, Меріленд, Північна Дакота, Пенсільванія, Делавер, Орегон, Оклахома і Вірджинія.
Як повідомив адміністратор комісії з виборів Вісконсіна Майкл Хаас, хакери були націлені на електронну систему реєстрації виборців.
При цьому наголошується, що хакери не змогли досягти своєї мети.