Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: 21 штат США постраждав від хакерських атак РФ напередодні виборів

Субота, 23 вересня 2017, 07:10

21 американський штат піддався атакам російських "урядових хакерів", метою яких було вплинути на результати президентських виборів в США на користь Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Департаменті внутрішньої безпеки США.

Від атак постраждали штати Вісконсін, Огайо, Каліфорнія, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Міннесота, Техас, Вашингтон, Арізона і Іллінойс.

Агентство АР пише, що також мішенями хакерів стали Айова, Меріленд, Північна Дакота, Пенсільванія, Делавер, Орегон, Оклахома і Вірджинія.

Як повідомив адміністратор комісії з виборів Вісконсіна Майкл Хаас, хакери були націлені на електронну систему реєстрації виборців.

При цьому наголошується, що хакери не змогли досягти своєї мети.

Теми: РосіяСШАхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: