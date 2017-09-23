Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: 21 штат США пострадал от хакерских атак РФ накануне выборов

Суббота, 23 сентября 2017, 07:10

21 американский штат подвергся атакам российских "правительственных хакеров", целью которых было повлиять на результаты президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Департаменте внутренней безопасности США.

От атак пострадали штаты Висконсин, Огайо, Калифорния, Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас, Вашингтон, Аризона и Иллинойс.

Агентство АР пишет, что также мишенями хакеров стали Айова, Мэриленд, Северная Дакота, Пенсильвания, Делавэр, Орегон, Оклахома и Вирджиния.

Как сообщил администратор комиссии по выборам Висконсина Майкл Хаас, хакеры были нацелены на электронную систему регистрации избирателей.

При этом отмечается, что хакеры не смогли добиться своей цели.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Росcия
Во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы "Воронеж-45" – Буданов
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: